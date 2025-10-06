شاهد بالفيديو.. ناشط مصري ينوب عن جمهور المريخ في الرد على سخرية مشجعي الهلال: (معروفين على مستوى العالم بالصفر.. خسرتوا سيكافا الضعيفة وكسبتوا الجاموس بالتحكيم والمريخ هو زعيم الكرة السودانية غصباً عنكم)

- 1/2
أناب ناشط رياضي مصري, معروف بحبه لنادي المريخ, عن جمهور الأحمر في الرد على سخرية جمهور الند التقليدي الهلال, عقب الخروج من دوري أبطال أفريقيا من الدور التمهيدي.
وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النلين, فإن صفحات “مريخية”, تنشط على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك نشرت مقطع فيديو رد فيه الناشط المصري, على جمهور الهلال, بطريقة ساخرة.
الناشط المصري, سخر من جمهور الهلال, مؤكداً أنهم معروفين على مستوى العالم بلقب الصفر, كما شكك في تأهل الأزرق على حساب الجاموس الجنوب سوداني, وقال أن التحكيم ساعد الهلال, في التأهل بعدم احتساب ركلات جزاء في المباراتين.
وتابع سخريته بحسب ما نقل عنه محرر موقع النيلين, قائلاً: (خسرتوا نهائي سيكافا الضعيفة في مباراة “شامة” الشهيرة, والمريخ هو زعيم الكرة السودانية غصباً عنكم).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
ياسين محمد
يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.
