بالصورة والفيديو.. “فخامة وهيبة ورزانة”.. شاهد لحظة دخول الفنانة ندى القلعة لإحياء حفل بإحدى قاعات الأفراح في القاهرة

وثقت الفنانة السودانية, الشهيرة ندى محمد عثمان “القلعة”, للحظة دخولها إحدى قاعات الأفراح بالقاهرة, من أجل إحياء حفل غنائي. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد حظيت لحظة دخول الفنانة الملقبة بسيدة الغناء السوداني, بتفاعل واسع ونالت إعجابها جمهورها العريض. وكانت القلعة, دخلت القاعة تحت حماية “بودي قارد” مصري, رافقها حتى مسرح الحفل وسط تفاعل الجمهور الذي كتب معلقاً: (فخامة وهيبة ورزانة). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

