شاهد بالفيديو.. “القلعة ستك وتأج رأسك وانت بتحب تقلدني”.. الفنان شريف الفحيل يرد على المطرب محمد بشير بعد ظهور الأخير يتفاعل مع أغنية ندى القلعة: (ما علينا وما علينا مهما يقولوا الناس يقولوا)

خرج الفنان السوداني, المثير للجدل شريف الفحيل, في بث مباشر عبر إحدى تطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي, رد فيه على الظهور الأخير للمطرب محمد بشير. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الفحيل, يحرص دائماً على مهاجمة زميله محمد بشير, عبر مقاطع الفيديو التي يشاركها جمهوره. وكان محمد بشير, قد ظهر مؤخراً في حفل مع الفنانة ندى القلعة وهو يتفاعل مع أنغام أغنيتها الشهيرة: (ما علينا وما علينا مهما يقولوا الناس يقولوا). ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, فإن تفاعل حمادة بشير, أثار غضب الفحيل, الذي شبه صوته بصوت المطربين واتهمه بتقليده قائلاً: “القلعة ستك وتأج رأسك وانت بتحب تقلدني”. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

