والي غرب دارفور يبحث مع صندوق التأمين الصحي قضايا النازحين واللاجئين

التقى والي غرب دارفور بحر الدين ادم كرامة، الخميس، د. فارابي ابراهيم المدير العام المكلف بالصندوق القومي للتأمين الصحي وذلك في إطار الجهود المتواصلة لحكومة ولاية غرب دارفور، وسعيها لتحسين أوضاع المواطنين وتعزيز الخدمات الصحية.

بحث اللقاء عدداً من القضايا المتعلقة بالنازحين واللاجئين والعاملين بالدولة، وسبل توسيع مظلة التأمين الصحي لتشمل أكبر عدد ممكن من المستفيدين، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

كما ناقش الاجتماع أوضاع العاملين بالتأمين الصحي المتواجدين بشرق تشاد الذين توقفت مرتباتهم، حيث وجّه الوالي بضرورة معالجة أوضاعهم بصورة عاجلة وضمان حقوقهم المالية والوظيفية، مع الإسراع في عملية الحصر واستكمال الإجراءات لتغطية مرتباتهم، تقديراً لجهودهم واستمرارهم في أداء مهامهم رغم الظروف الصعبة.

وأكد الوالي خلال اللقاء أهمية الدور المحوري للتأمين الصحي في تحسين الخدمات الطبية للفئات الضعيفة والمتأثرة بالحرب، مشيراً إلى أن حكومة الولاية تولي اهتماماً خاصاً بملف الرعاية الصحية وتسعى لتحقيق التغطية الشاملة لكل النازحين في الولايات الآمنة.

وشدّد الوالي على ضرورة إيلاء اهتمام خاص للاجئين في معسكرات اللجوء، خصوصاً المصابين بالأمراض المزمنة مثل السكري وضغط الدم والفشل الكلوي، مؤكداً أن الولاية تعمل بالتنسيق مع المنظمات والشركاء لضمان استمرارية العلاج والرعاية لهذه الحالات الحرجة.

من جانبه، استعرض مدير التأمين الصحي المكلف د. الفاربي ابراهيم خطط إدارته لتوسيع نطاق الخدمة وتحسين الأداء في المرافق الصحية، مشيراً إلى خطة عاجلة لإدخال اللاجئين والنازحين ضمن برامج التأمين الصحي بالتنسيق مع حكومة الولاية والجهات ذات الصلة.