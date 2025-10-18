شاهد بالصورة والفيديو.. بقيادة المذيعة الحسناء سالي عثمان.. صديقات العروس “لينا يعقوب” يرقصن فرحاً احتفالاً بعقد قرانها

شاركته المذيعة السودانية, سالي عثمان, مقطع فيديو على صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك, وجد تفاعلاً واسعاً من متابعيها. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الفيديو الذي شاركته المذيعة الحسناء جاء من حفل أقامته الصحفية المعروفة لينا يعقوب, بمناسبة عقد قرانها. وظهرت سالي عثمان, رفقة عدد كبير من المذيعات والإعلاميات وهن يتفاعلن في الرقص فرحاً بعقد قران الصحفية المعروفة من المذيع أحمد العربي. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

