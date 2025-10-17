نيلي كريم مميزة في مهرجان الجونة السينمائي.. شاهد إطلالتها

- 1/3
انطلق حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي لعام 2025 مساء الخميس وسط حضور نخبة من نجوم الفن والاعلام في الوطن العربي.
وطلت الفنانة نيلي كريم على السجادة الحمراء بمهرجان الجونة بإطلالة مميزة حيث ارتدت فستان بتصميم مميز يضفي مزيد من الجاذبية.
كان فستان الفنانة نيلي كريم من اللون الأخضر اللافت طويل ماكسي مكشوف من الاعلى وتركت شعرها منسدلا بتسريحة مفعمة بالأنوثة بالشعر المموج مع ميك اب ناعم واكسسوارات أنيقة في اليد والرقبة والأذن .
ونالت إطلالة الفنانة نيلي كريم في مهرجان الجونة السينمائي لهذا العام اعجاب عدد كبير من الجمهور ورواد السوشيال ميديا.
اسماء عثمان
محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.
