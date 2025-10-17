اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

نيلي كريم مميزة في مهرجان الجونة السينمائي.. شاهد إطلالتها

0 نشر
اسماء عثمان 0 تبليغ

  • نيلي كريم مميزة في مهرجان الجونة السينمائي.. شاهد إطلالتها 1/3
  • نيلي كريم مميزة في مهرجان الجونة السينمائي.. شاهد إطلالتها 2/3
  • نيلي كريم مميزة في مهرجان الجونة السينمائي.. شاهد إطلالتها 3/3

نيللي

انطلق حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي لعام 2025 مساء الخميس وسط حضور نخبة من نجوم الفن والاعلام في الوطن العربي.

وطلت الفنانة نيلي كريم على السجادة الحمراء بمهرجان الجونة بإطلالة مميزة حيث ارتدت فستان بتصميم مميز يضفي مزيد من الجاذبية.

كان فستان الفنانة نيلي كريم من اللون الأخضر اللافت طويل ماكسي مكشوف من الاعلى وتركت شعرها منسدلا بتسريحة مفعمة بالأنوثة بالشعر المموج مع ميك اب ناعم واكسسوارات أنيقة في اليد والرقبة والأذن .

ونالت إطلالة الفنانة نيلي كريم في مهرجان الجونة السينمائي لهذا العام اعجاب عدد كبير من الجمهور ورواد السوشيال ميديا.

6d59f301db.jpg

صدى البلد

صورة اسماء عثمان

اسماء عثمان

محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.

كانت هذه تفاصيل خبر نيلي كريم مميزة في مهرجان الجونة السينمائي.. شاهد إطلالتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا