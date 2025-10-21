3 أندية سودانية تطلب الانضمام للدوري الرواندي

- 1/2
ثلاثة أندية سودانية، هي المريخ والهلال والأهلي ود مدني، أبدت اهتمامها باللعب في الدوري الرواندي الممتاز .
وأكد الاتحاد الرواندي لكرة القدم ومجلس الدوري لصحيفة (تايمز سبورت) أن الأندية الثلاثة طلبت رسميا الانضمام إلى الدوري الرواندي وستكون جاهزة بمجرد قبول طلباتها.
وقال مدير العمليات في الدوري الرواندي الممتاز أوغستين بيجيريمانا: “نعم، لقد تلقينا طلباتهم، من الممكن أن ينضموا إلى دورينا، لكن القرار لم يتخذ بعد”.
وكشف أنه من المقرر عقد اجتماع بين مجلس إدارة الدوري الرواندي والاتحاد هذا الأسبوع لدراسة الطلبات المقدمة من الأندية.
الأندية الثلاثة استقرت بالفعل في رواندا، بانتظار قرار السماح لها بالمشاركة في دوري الدرجة الأولى.
