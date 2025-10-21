500 مليون جنيه من وزارة شؤون مجلس الوزراء للعلاج المجاني بالجزيرة

ترأست الدكتورة لمياء عبد الغفار خلف الله، وزير شؤون مجلس الوزراء، رئيس اللجنة العليا للسيطرة على حمى الضنك والملاريا، اليوم بمدني، اجتماع مجلس حكومة ولاية الجزيرة الذي وقف على الأوضاع الصحية بالولاية ومجهودات الولاية للحد من انتشار حمى الضنك والملاريا واستعادة النظام الصحي.

من جانبها، أعلنت وزيرة شؤون مجلس الوزراء دعم العلاج المجاني بالولاية بمبلغ 500 مليون جنيه، إضافة لدعم عيني بكلفة 300 مليون جنيه، مؤكدة أن الجزيرة قدمت نموذجاً في الصمود والعودة الطوعية وتقديم الخدمات وتأهيل البنى التحتية، مستعرضة ملامح برنامج حكومة الأمل لإنفاذ المشاريع التنموية الكبرى والتحول الرقمي ومحاربة الفساد وتحقيق الاستشفاء الوطني والتعافي الاقتصادي والاجتماعي.

من جانبه، أعلن الأستاذ الطاهر إبراهيم الخير، والي ولاية الجزيرة، استمرار الجهود لدعم مشاريع التعليم والصحة وتطوير وترقية الخدمات وتأهيل البناء التحتية ومعالجة قضايا القطاع الصناعي والزراعي.

فيما استعرض الدكتور أسامة عبد الرحمن أحمد الفكي، مدير عام وزارة الصحة الوزير المفوض، الموقف الصحي بالولاية وعودة 106 مستشفى للعمل، و441 مركزاً صحياً، و14 مركز غسيل كلى من جملة 19 مركزاً، وعودة 7 مراكز للعلاج المتخصص للعمل، لافتاً للتحديات في توفير المزيد من الأدوية ومعالجة مشاكل الكهرباء وتفعيل القوانين الصحية وتحديث الخارطة الصحية وتوفير معينات العمل.

ودعا الدكتور منتصر محمد عثمان، مدير إدارة الطوارئ بالصحة الاتحادية، إلى ضرورة تضافر الجهود الرسمية والشعبية، كاشفاً عن انحسار حالات الإصابة بالحميات والأوبئة وحمى الضنك والملاريا، معبراً عن إشادته بدعم حكومة ولاية الجزيرة لمجهودات وزارة الصحة في توفير الدواء والعلاج المجاني وفحص الملاريا وحمى الضنك.

سونا