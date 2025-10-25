وزير الشؤون الدينية يبحث مع أمناء أمانات الحج بالولايات ترتيبات موسم حج 1447 هـ

التقى الأستاذ بشير هارون عبد الكريم، وزير الشؤون الدينية والأوقاف، بمكتبه يوم أمس، أمناء أمانات الحج والعمرة بالولايات.

حيث بحث اللقاء المصفوفة الزمنية والترتيبات الإدارية والفنية لموسم حج 1447هـ.

كما هدف اللقاء إلى تعزيز التنسيق بين المركز والولايات لضمان بداية موسم حج أكثر تنظيمًا من الأعوام السابقة.

وأكد أمناء أمانات الحج والعمرة بالولايات خلال اللقاء على أهمية المشاركة في إعداد الحزم الخدمية للحج داخل السودان وخارجه، مع الالتزام التام بمعايير الجودة لتفادي أوجه القصور.

مبينين أن ذلك لن يتم إلا بالإعداد المبكر والإسراع في اعتماد المصفوفة الزمنية المتفق عليها.

وأمن المجتمعون على إعداد تقرير شامل عن أعمال حج العام الماضي قبل نهاية شهر نوفمبر، وتنظيم ورشة تقييمية ودورة تدريبية يشارك فيها جميع الأمناء بالولايات وممثلين من الوزارة، بهدف تعزيز الكفاية وضمان الترتيب الجيد لموسم الحج المقبل.

من جانبه، رحب الوزير بأمناء أمانات الحج في الولايات، مؤكدًا على أهمية المجلس الأعلى للحج والعمرة ودوره الرئيس في التنسيق المستمر مع أمناء الحج والعمرة بالولايات، وضبط الأداء المالي والإداري بما يضمن ويحقق الشفافية والعدالة.

كما تناول الوزير نتائج زيارته للمملكة العربية السعودية ولقاء وزير الحج السعودي ومناقشة ملفات الحج.

وقد أبدى وزير الحج السعودي تعاونًا كبيرًا لتذليل العقبات التي تواجه الحجاج السودانيين.

إلى جانب ذلك، أعلن الوزير عن التحول لنظام الدفع الإلكتروني، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية وبنك السودان وبنك الخرطوم، ضمانًا للشفافية وتحقيقًا للدقة في سداد الرسوم.