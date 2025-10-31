مدير الإدارة العامة لتأمين التعدين يقف على جاهزية القوات بالمواقع والإرتكازات بولاية الخرطوم

في إطار المتابعة الميدانية والوقوف على جاهزية القوات، قام اللواء شرطة /صلاح الدين آدم صلاح الدين مدير الإدارة العامة لتأمين التعدين يرافقه مدراء الدوائر، بزيارة تفقدية لعدد من المواقع والإرتكازات التابعة للإدارة بولاية الخرطوم.

شملت الجولة ثلاثة مواقع لتأمين المنشآت الحيوية شملت

وزارة المعادن

الشركة السودانية للموارد المعدنية

ورشة أشغال الأبحاث الجيولوجية التابعة لوزارة المعادن

إضافة إلى ثلاثة إرتكازات ميدانية بمحلية بحري.

وخلال الزيارة، إطمأن اللواء صلاح الدين على جاهزية القوات المنتشرة في المواقع والإرتكازات موجهاً بضرورة التحلي باليقظة والانضباط التام، ومؤكداً على أهمية الدور الذي تضطلع به قوات التعدين في تأمين منشآت قطاع التعدين لما له من أثر مباشر في دعم الإقتصاد الوطني وتحقيق الإستقرار

وتفيد متابعات المكتب الصحفي للشرطة أن اللاواء صلاح الدين قدّم تنويراً ميدانياً للقوات وحثّهم على مواصلة الآداء المتميز، مشيداً بجهودهم في حفظ الأمن والسلامة العامة، ومبينا أن هذه الزيارات تأتي في إطار خطة الإدارة لتجويد الآداء الميداني ورفع الروح المعنوية لمنسوبيها.

المكتب الصحفي للشرطة