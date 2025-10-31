شكراَ للرئيس التركي أردوغان .. شكراً لك أيها القائد النبيل .. ■ السودان يادولة الرئيس أردوغان يحتاج لدعم مباشر من الأصدقاء .. مايحتاجه السودان من تركيا ليس التعاطف وحده .. ■ إذا كانت الإمارات تفتح خزائن السلاح والعتاد وأجهزة الاتصال والتشويش المتقدمة لتدمير السودان وذبح شعبه فلماذا لاتفتح دولة مثل تركيا خزانة أسلحتها وعتادها للسودان الذي يقف وحده الآن في وجه أعتي مؤامرة مكتملة الأركان لتمزيق وتفتيت آخر دولة سنية تقاتل وحدها حاسرة الرأس مكسورة اليد والخاطر .. ■ شكراً لتعاطفك حضرة الرئيس لكننا نحتاج الذخيرة والسلاح .. الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد

