أثار جرح الفاشر كل الدنيا .. من كل فجٍ عميق تتداعي الأفكار والمبادرات لمناصرة قضية الأبرياء والأطهار الذين قتلتهم عصابات آل دقلو في نسختها الشيطانية أبولولو .. ■ لعنة الفاشر ستلاحق القتلة والمجرمين ودماء الصغار ستكون ناراً علي المجرمين وكلاب صيدهم .. الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد

اسماء عثمان محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.

