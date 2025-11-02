عن أي شرق أوسط جديد يتحدثون؟

تحدثنا عن الرؤى المختلفة الغربية والعربية لما يُسمى بـ«الشرق الأوسط الجديد»، وأظن أن بعد الحرب الأخيرة وما تبعها من إعادة ترتيب الأوراق فى الإقليم، تحتم علينا أن نأخذ الأمور بجدية، وأن الحديث عن ما يحدث لم يعد ترفًا إعلاميًا، بل واقعاً سياسياً يتشكل أمام أعيننا.

فى الواقع، المشهد لا يسير نحو تحالفات صلبة، بل نحو تقاطعات مؤقتة، تتقاطع فيها المصالح دون أن تتحد الرؤى.

السيناريو الأكثر ترجيحًا أن المرحلة المقبلة ستشهد إدارة مرنة للعلاقات، حيث يسعى كل طرف لفرض جزء من رؤيته دون الاصطدام بالآخرين. الولايات المتحدة الأمريكية كما ذكرنا أمس ستواصل إدارة التوازنات وتقليل كلفة الانخراط المباشر، مركّزة على تأمين مصادر الطاقة وسلاسل الإمداد والتطبيع. إسرائيل، خصوصًا تحت حكم اليمين، ستسعى إلى تثبيت تفوقها الأمنى والاستخباراتى، وإلى إدماجها الإقليمى ضمن منظومة اقتصادية وأمنية تضمن استمرارها لاعبًا مركزيًا بأقل قدر ممكن من التنازل السياسى، وأظن أن بعد المجازر التى تعرض لها أهلنا فى غزة هذا الأمر بات من الصعوبة تحقيقه، إلا إذا كانت المكتسبات لصالح الشعب الفلسطينى ودولة فلسطين. بينما تتحرك الكتلة العربية الكبرى نحو بناء نموذج يقوم على التنمية أولًا، وترميم الدولة الوطنية. سيكون الهدف هو خلق شرق أوسط متوازن يقوم على المصالح الاقتصادية المشتركة فى الطاقة، الممرات التجارية، واللوجستيات.

هناك قوى إقليمية أخرى سوف تعمل على الحصول على مكتسبات من إعادة تشكيل المنطقة، فتركيا مثلاً سوف تحاول المزج بين الاقتصاد والدبلوماسية والوجود الأمنى فى بلاد نفوذها، فيما تمارس إيران سياسة الردع بالوكلاء، مستخدمةً النفوذ الإقليمى لتعزيز أوراقها التفاوضية مع الغرب. أما الاتحاد الأوروبى والمملكة المتحدة فيرغبان فى شرق أوسط مستقر حدوديًا مع ضمان تأمين مصادر الطاقة، يُقلل من مخاطر الإرهاب واللاجئين، مع حساسية حقوقية أعلى نسبيًا. النتيجة أن المصطلح نفسه «الشرق الأوسط الجديد» صار وعاءً حمّال أوجه، يملؤه كل طرف بمصالحه الخاصة. فلا توجد رؤية واحدة، بل خرائط متوازية أحيانًا ومتعارضة أحيانًا أخرى. لكن نجاح أى مشروع مستقبلى مرهون بقدرة العواصم العربية ذات القوة والكلمة المسموعة تحديدًا على صياغة إطار عربى توافقى يوازن بين الأمن والسيادة والتنمية، ويعيد للعالم العربى مركزه فى معادلة الإقليم بعد سنوات من التهميش.

ذلك الإطار لن يكون تحالفًا عسكريًا فيما أتوقع، ولا مشروعًا أيديولوجيًا بالتأكيد، بل منصة عملية تستند إلى التنمية وترسيخ فكرة السيادة العربية على الأرض العربية، وفى القلب منها فلسطين. ربما هذا ما بدأت ملامحه تظهر من خلال التصريحات المتكررة للزعماء العرب وفى مقدمتهم الرئيس السيسى.

فى النهاية، نريد الاعتراف أننا أمام مفترق طرق حقيقى، فإن طريق آخره شرق أوسط تتعايش فيه الرؤى ضمن نظام إقليمى متوازن، أو شرق أوسط متعدد الخرائط يكرس الانقسام ويعيد إنتاج الأزمات، ولكن بأثواب جديدة.

المعادلة بسيطة وواضحة، من يملك الرؤية، هو من سيكتب تعريف الشرق الأوسط القادم، وأتمنى أن تكون الرؤية عربية.

عبداللطيف المناوي – المصري اليوم

