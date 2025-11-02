حكومة الشمالية تؤكد إهتمامها بتوفير المساعدات الانسانية للنازحين من الفاشر

أكدت حكومة الولاية الشمالية إهتمامها وحرصها علي تقديم المساعدات الإنسانية اللازمة للنازحين من مدينة الفاشر إلى مدينة الدبة بالولاية وإطمأن الاجتماع المشترك الذي إنعقد اليوم بمحلية الدبة وضم عدد من اعضاء اللجنة العليا للطوارئ والازمات بالولاية ولجنة الطوارئ والازمات بالمحلية بحضور الوزير المكلف بتسييروتصريف مهام والى الولاية الشمالية مهندس عثمان احمد عثمان إطمأن على إستكمال الخطط لاستقبال نازحى دارفور القادمين من الفاشر الى الدبة واوضحت منسقة العون الإنساني بمحلية الدبة كوثر قيلى ل(سونا) أن الاجتماع وقف على الجوانب الصحية والايوائية والغذائية لاستقبال النازحين وأكدت أن لجنة الطوارئ والازمات قامت بتوزيع الادوار والمهام فى سبيل الايفاء بمطلوبات النازحين وأشارت إلي أنه تم نصب خيام لايواء النازحين وتوفير المعينات اللازمة من تكايا الاطعام المقدمة من منظمة قطر الخيرية وديوان الزكاة ومساهمة رجل البر والاحسان أزهرى المبارك بجانب توفير عيادات متخصصة من قبل الصندوق القومي للتأمين الصحي تشمل كافة الإحتياجات للحالات المرضية وكذلك توفير خزانات المياه وتخصيص وحدة إسعاف متكاملة علاوة على عقد إتفاقيات عمل مع عدد من المستشفيات لتحويل حالات الطوارئ اليها وقالت كوثر إن الاجتماع شدد على إستمرار اللقاءات والآجتماعات بهدف الوصول الى صيغة عمل مشتركة للايفاء بمطلوبات النازحين من ولايات دارفور وكردفان فى أعقاب هجوم المليشيا المتمردة على مدينة الفاشر مؤخرا.

سونا