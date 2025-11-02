شيكابالا يفتح النار علي نجم الأهلي : اللي عملته مالوش لازمة

فتح محمود عبّد الرازق «شيكابالا»، قائد نادي الزمالك السابق، النار على حسين الشحات، جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

وقال شيكابالا، في تصريحات لبرنامج «ضيفي مع معتز الدمرداش»: «حسين الشحات، بعد ما سجل هدف في الزمالك، شاور للبرازيلي خوان بيزيرا، لاعب الزمالك وقاله: (انت قصير)، مالهاش لازمة».

وأضاف: «مالهاش لازمة إنت راجل جيبت جون وكسبان، مالهاش لازمة تقوله إنت قصير، وبعدين الفرق بين حسين الشحات وبيزيرا، 6 سنتيم، إنت مش بيتر كراوتش، يعني».

وأتم شيكابالا، تصريحاته قائلًا: “انتوا بتاخدوا الكورة في حتة تانية مالهاش لازمة”.

