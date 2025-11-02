شيكابالا يفتح النار علي نجم الأهلي : اللي عملته مالوش لازمة

- 1/2
فتح محمود عبّد الرازق «شيكابالا»، قائد نادي الزمالك السابق، النار على حسين الشحات، جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.
وقال شيكابالا، في تصريحات لبرنامج «ضيفي مع معتز الدمرداش»: «حسين الشحات، بعد ما سجل هدف في الزمالك، شاور للبرازيلي خوان بيزيرا، لاعب الزمالك وقاله: (انت قصير)، مالهاش لازمة».
وأضاف: «مالهاش لازمة إنت راجل جيبت جون وكسبان، مالهاش لازمة تقوله إنت قصير، وبعدين الفرق بين حسين الشحات وبيزيرا، 6 سنتيم، إنت مش بيتر كراوتش، يعني».
وأتم شيكابالا، تصريحاته قائلًا: “انتوا بتاخدوا الكورة في حتة تانية مالهاش لازمة”.
صدى البلد
اسماء عثمان
محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.
