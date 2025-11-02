بسبب تيك توك.. قضية إسقاط حضانة غريبة داخل محكمة الأسرة

دعوى إسقاط حضانة غريبة شهدتها محكمة الأسرة بالجيزة عندما تقدم أب بدعوى قضائية يطالب فيها بإسقاط حضانة مطلقته عن طفلته، بعد أن فوجئ بانتشار مقاطع مصورة لابنته البالغة من العمر 13 عامًا على تطبيق «تيك توك».

وأكد الأب في دعواه أن زوجته هجرت منزل الزوجية، ورفضت جميع محاولات الصلح التي تقدم بها عبر الأهل، بل لجأت إلى التشهير به على مواقع التواصل الاجتماعي، والتحايل للحصول على نفقات إضافية رغم تقاضيها مبالغ ثابتة تصل إلى 21 ألف جنيه شهريًا.

وأوضح الأب أنه عندما تأخر عن سداد5 آلاف جنيه مصروفات علاجية، أقامت زوجته ضده دعوى حبس، رغم أنها تعلم أنه ملتزم بالنفقات وبالرغم من التزامه بالنفقات إلا أن مطلقته تهمل أطفالها، وتتركهم لفترات طويلة في منزل والدتها أو شقيقتها، ما أدى إلى قيام طفلته الكبرى بنشر مقاطع غير لائقة على الإنترنت، على حد ما جاء بالدعوى.

وأشار في دعواه أن مطلقته غير أمينة على تربية الصغار، وقد سبق أن عرض هو تنازل الأم عن حضانتهم مقابل مبالغ مالية كبيرة في اتفاق كتابي لم يتم تنفيذه، مطالبا المحكمة بإسقاط حضانتها حفاظًا على مصلحة الأطفال.

صدى البلد