عدوي: حكومة السودان تؤكد انه لا مجال للتفاوض مع المليشيا المتمردة

قال الفريق اول ركن مهندس عماد الدين مصطفى عدوي سفير السودان بالقاهرة إن حكومة السودان تؤكد انه لا مجال للتفاوض مع هذه المليشيا الإرهابية .
وخلال حديثه اليوم في المؤتمر الصحفي الذي عقده حول جرائم وانتهاكات مليشيا الدعم السريع المتمردة والوضع الإنسانى بمنزله بالمعادي، استنكر تقاعس المجتمع الدولي عن القيام بواجبه لحماية المواطنين واستعادة الاستقرار كما فعل فى ولايات الخرطوم والجزيرة وسنار والنيل الأبيض.
واضاف أن المليشيا تمارس سياسة التجويع بشكل ممنهج وتفرض التجويع على المدنيين في حين يتعرض أولئك الذين يحاولون الانسحاب من الفاشر للقتل والذبح.
وذكر ان سقوط مدينة الفاشر يمثل نقطة تحول إذ إن المدينة كانت مشلولة بسب حصارٍ وتجويع، وقصفٍ متواصل امتد لثمانية عشر شهراً.
وابان ان ما حدث يتجاوز حدود المواجهة المسلحة إلى نطاق جرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية المنظمة .
وأكد أن حكومة السودان تدعو المجتمع الدولى إلى تحرك فورى وفعال يتجاوز بيانات الادانة إلى اجراءات عملية.
وأوضح ان الإجراءات العملية تتمثل في اعتبار المليشيا منظمة إرهابية وفقا للمعايير الدولية الخاصة بالجماعات المسلحة التي تمارس الإرهاب ضد المدنيين.
وقال ان التحرك الفعال يشمل ملاحقة المسؤولين عن المجازر وقادة المليشيا وداعميها عبر تحقيق دولي ومستقل ومحايد تحت مظلة الامم المتحدة ومحكمة العدل الدولية.
سونا
هبة علي
محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.
