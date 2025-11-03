قطر تسعى إلى تجنيب إيران ضربة أمريكية

تسعى قطر إلى جمع الولايات المتحدة وإيران على طاولة المفاوضات النووية بعد انهيار المحادثات في يونيو/حزيران نتيجة الحرب التي استمرت 12 يومًا، وفقًا لرئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

وصرح آل ثاني بأن الشرق الأوسط لا يواجه سباق تسلح نوويًا، وبالتالي لا جدوى من تقييد تخصيب الجمهورية الإسلامية السلمي لليورانيوم. وطهران، وفقًا للوكالة الدولية للطاقة الذرية، لم تُخصب اليورانيوم بدرجات عالية بعد. ومع ذلك، فهي تعمل جاهدةً على تطوير قدراتها الصاروخية.

حماسة الدوحة مفهومة: ففي الأشهر الأخيرة، عززت قطر علاقاتها مع الولايات المتحدة بشكل ملحوظ، ووقّعت معها اتفاقيات تعاون أمني ليس لأي دولة أخرى في الخليج العربي أن تتباهى بمثلها. تضمن الاتفاقية للإمارة حمايةً من واشنطن في حال تعرضها لهجوم، وتتيح لها الوصول العسكري إلى منشآت عسكرية معينة على الأراضي الأمريكية.

وفي الصدد، قال الخبير في شؤون الشرق الأوسط أنطون مارداسوف: “تعمل قطر منذ فترة طويلة على دورها كوسيط في المفاوضات السياسية، ليس في الشرق الأوسط فحسب، إنما في أفريقيا أيضًا، وعلى مدى العقود الماضية أثبتت حضورها كوسيط مؤثر”.

