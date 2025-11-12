حسن إسماعيل يحكي قال مسعد بولس للبرهان: أريد أن أنجح في ملف الوساطة. رد عليه البرهان بقوله: بطريقتك هذه، ستفشل فشلاً كبيراً

حسن إسماعيل يحكي

في لقائي اليوم مع الأخ البرهان، بدا لي أن الرجل يُمسك جيداً بخيوط اللعبة.

أدناه، بعض نقاط اللقاء:

1/ قال مسعد بولس للبرهان: أريد أن أنجح في ملف الوساطة. رد عليه البرهان بقوله: بطريقتك هذه، ستفشل فشلاً كبيراً. الطريقة الوحيدة التي ستجعلك تحقق انجازاً ايجابياً في هذا الملف، أن تتبنى خارطة الطريق التي قدمناها لكم.

2/ قال البرهان لبولس: تُخطئون إذا ظننتم أن سقوط الفاشر سيجعلنا نضعف وتقبل الهدنة. كلا، سنحارب لاستعادة الفاشر، وسترون.

3/ طلب البرهان من الأمريكان، تنظيم لقاء بين الوفد السوداني وقيادات أبوظبي. تم اللقاء وجاء شخبوط بن نهيان. وفي حضور الأمريكان، أبرز الوفد السوداني لهم 21 ملفاً يشتمل على كل المعلومات التي تؤكد دور الإمارات في الحرب. لم يستطع شخبوط أن يرد أو ينفي، بل غادر الإجتماع صامتاً.

3/ قال البرهان للأمريكان: لماذا لاتقولون للإمارات.. لا للحرب؟

4/قال البرهان، إن دخول التمرد للفاشر وانفعال الشعب السوداني بالأمر، ضاعف المسؤلية على عاتق القيادة. لذا، حين التقى البرهان بالنازحين في معسكر الايواء في مدينة الدبة، قال لهم: أنا مسؤول عن إعادتكم إلى الفاشر.

الخرطوم – أخبار الخليج 365