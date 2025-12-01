ميختلفش عليها اتنين .. ريهام عبد الغفور تدعم منى زكي

- 1/2
وجهت الفنانة ريهام عبد الغفور، رسالة دعم لزميلتها الفنانة منى زكي، مشيرة إلى ثقتها الكبيرة في قدرتها على الإبداع وتقديم ما يبهر الجمهور دائمًا.
وكتبت ريهام ، في تعليق لها عبر حسابها على فيس بوك، على ما يثار حول فيلم الست ،مؤخرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي: “أنا بحب وبحترم مشوار مني زكي ورحلتها وجرأتها وشجاعتها ومجهودها وإخلاصها ومحاولتها الدائمة في التغير والإختلاف ، وطبعًا موهبتها العظيمة اللي ما يختلفش عليها اتنين ومستنيه أتفرج علي الفيلم وإن شاء الله تفاجئنا وتدهشنا وتبهرنا كالعادة ولنا في الله ظن لايخيب”.
وشاركت الفنانة منى زكي، متابعيها بصور جديدة لها عبر خاصية ستوري من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “ إنستجرام.
وخطفت منى زكي، أنظار جمهورها بإطلالة جذابة لافتة مرتديه فستان قصير وذو أكمام طويلة باللون الأسود، ليكشف عن جمالها وأناقتها .
صدى البلد
اسماء عثمان
محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.
