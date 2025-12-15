شاهد بالفيديو.. بعد أن اقترب منها وهمس لها في أذنها.. الفنانة فهيمة عبد الله تقوم بطرد أحد الشباب من المسرح الذي تغني فيه وتقلده بطريقة ساخرة

واصلت الفنانة السودانية, الشابة فهيمة عبد الله, حسمها لظاهرة التفلت التي يقوم بها بعض الشاب في الحفلات الغنائية التي تحييها.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد أظهر مقطع فيديو متداول حديثاً طرد المطربة لأحد الشاب بعد أن صعد المسرح واقترب منها محاولاً الهمس لها في اذنها.

وبعد أن نجحت في إبعاده من المسرح, قامت المطربة بتقليده بطريقة ساخرة أثارت ضحكات جمهور مواقع التواصل الاجتماعي.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)