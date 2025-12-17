روسيا تطور وقودا يوفر الطاقة لألف عام

قال ميخائيل سكوبوف، الفائز بالجائزة الوطنية في مجال تكنولوجيات المستقبل عام 2025، إن العلماء الروس طوروا وقودا فريدا لمفاعلات المستقبل النووية، الذي سيوفر الطاقة للبشرية لألف عام.

وأشار سكوبوف، الفائز بجائزة “التحدي” الوطنية في مجال تكنولوجيات المستقبل لعام 2025، إلى أن العلماء الروس تمكنوا من حل جميع المشاكل المتعلقة بتطوير أول تكنولوجيا في العالم لإنتاج الوقود المختلط من اليورانيوم والبلوتونيوم، المخصص لمفاعلات الطاقة النووية من الجيل الرابع.

ووفق بيانات الرابطة النووية العالمية، ستزداد الحاجة العالمية لليورانيوم المستخدم في المفاعلات النووية بمقدار الثلث بحلول عام 2030 لتصل إلى 86 ألف طن، وترتفع إلى 150 ألف طن بحلول عام 2040. وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن تنخفض إنتاجية المناجم العاملة إلى النصف بسبب نضوب الاحتياطيات.

وتكمن المشكلة الرئيسية للمفاعلات النووية الحالية في أن اليورانيوم يُستخدم بنسبة 1٪ فقط بشكل فعال، بينما تُخزن أو تُتلف الـ99٪ المتبقية كنفايات مشعة. وقد تراكم في العالم حوالي 400 ألف طن من الوقود النووي المستهلك. ومع دخول العصر النووي الجديد، قد تُستهلك بسرعة جميع احتياطيات اليورانيوم المتاحة، مع تكوين كميات هائلة من النفايات الخطرة.

ويكمن الحل في مفاعلات النيوترونات السريعة، التي تتيح استخدام المنتجات الثانوية لدورة الوقود بشكل فعال لإنتاج الطاقة وحرق المخلفات التي كانت تُعتبر سابقا غير قابلة للمعالجة.

وأوضح سكوبوف: “لقد تمكنا من حل جميع المشاكل المتعلقة بتطوير تكنولوجيا إنتاج الوقود المختلط من اليورانيوم والبلوتونيوم، وإجراء دورة كاملة من الاختبارات، بما في ذلك تصنيع وتفعيل عناصر إنتاج الحرارة في المفاعل. وقد تم نقل التكنولوجيا إلى القطاع الصناعي، ما رفع مستوى جاهزيتها إلى الحد الأقصى”.

وحصل الباحث ميخائيل سكوبوف على الجائزة الوطنية في مجال تكنولوجيات المستقبل “التحدي” لعام 2025 في فئة “الحل الهندسي” عن تطوير “تكنولوجيا الإنتاج الصناعي للوقود النووي النيترويدي”.

المصدر: تاس