شاهد بالفيديو.. الراقصة آية أفرو: (البرهان خرب الدنيا يا جدعان والشباب هنا عطالة وعطشانين وزيتهم طالع)

عاد المودل, والراقصة, ونجمة الإعلانات السودانية, الشهيرة آية أفرو, لإثارة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي, بمقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن أفرو, ظهرت مع بعض الشباب خلال بث مباشر على منصة “تيك توك”, هاجمت فيه الشباب السودانيين, بالمملكة العربية السعودية. وقالت المودل الشهيرة في بداية حديثها: (البرهان خرب الدنيا يا جدعان), وأوضحت أنها تقصد أن قائد الجيش قام بتصفية “العواليق ديل”. وهاجمت آية أفرو, بحسب ما نقل محرر موقع النيلين, الشباب السودانيين, بحي غبيرا, وقالت: (الشباب هنا عطالة وعطشانين وزيتهم طالع). محمد عثمان _ النيلين

