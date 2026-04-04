القبض على مسجل خطر تسلل إلى شقة سيدة وسرقها أثناء نومها

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى، تضمن تضرر إحدى السيدات من قيام أحد الأشخاص بالتسلل إلى شقتها أثناء نومها، وسرقة بعض متعلقاتها بمنطقة عين شمس بالقاهرة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 24 مارس الماضى، تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من سيدة مقيمة بدائرة قسم شرطة عين شمس، يفيد بقيام شخص مجهول بالتسلل إلى مسكنها أثناء نومها، والاستيلاء على بعض متعلقاتها الشخصية، من بينها هاتفا محمول ومكواة للشعر.

وأسفرت التحريات عن تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وتبين أنه عنصر جنائى مسجل خطر، مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، كما تم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

