- 1/2
- 2/2
كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى، تضمن تضرر إحدى السيدات من قيام أحد الأشخاص بالتسلل إلى شقتها أثناء نومها، وسرقة بعض متعلقاتها بمنطقة عين شمس بالقاهرة.
بالفحص تبين أنه بتاريخ 24 مارس الماضى، تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من سيدة مقيمة بدائرة قسم شرطة عين شمس، يفيد بقيام شخص مجهول بالتسلل إلى مسكنها أثناء نومها، والاستيلاء على بعض متعلقاتها الشخصية، من بينها هاتفا محمول ومكواة للشعر.
وأسفرت التحريات عن تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وتبين أنه عنصر جنائى مسجل خطر، مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، كما تم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.
المصري اليوم
اسماء عثمان
محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.
كانت هذه تفاصيل خبر القبض على مسجل خطر تسلل إلى شقة سيدة وسرقها أثناء نومها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.