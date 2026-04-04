ياسمين عبد العزيز تسترجع طفولتها بصورة بالذكاء الاصطناعي

شاركت الفنانة ياسمين عبد العزيز، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، صنعت بالذكاء الاصطناعي.

وظهرت ياسمين بين الحاضر والماضي، بصورة لها من طفولتها.

مسلسل «وننسى اللي كان» من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد الخيبري، ويشارك في بطولته إلى جانب ياسمين عبد العزيز وكريم فهمي، كل من: شيرين رضا، خالد سرحان، منة فضالي، محمود ياسين جونيور، محمد لطفي، محمود حافظ، وإيهاب فهمي.

ويناقش «وننسى اللي كان» كواليس النجاح على المستويين النفسي والعاطفي، طارِحًا تساؤلات جوهرية حول قدرة الإنسان على تجاوز ماضيه، والثمن الذي قد يضطر لدفعه من أجل الحفاظ على مكانته في القمة.

