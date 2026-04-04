العندليب يعود من جديد.. تفاصيل أول حفل هولوجرام لـ عبد الحليم حافظ في المغرب

كشف محمد شبانة عن مفاجآت مثيرة تخص إرث العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، وذلك خلال ظهوره في برنامج «البصمة» المذاع على قناة “الشمس 2″، والذي يقدمه الإعلامي محمد الغيطي، بمشاركة المطرب محمود راتب.وأكد شبانة خلال اللقاء أن هناك استعدادات لإقامة أول حفل من نوعه بتقنية الهولوجرام للعندليب الأسمر، ليحاكي تفاعل الجمهور بشكل واقعي، مشيرًا إلى أن الحفل سيقام فى مدينة كازابلانكا يوم 10 أبريل الجاري، في تجربة فنية استثنائية تهدف لإحياء تراث عبد الحليم حافظ بطريقة تواكب التطور التكنولوجي وتعيده إلى المسرح أمام جمهوره من جديد.وأوضح أن هذا الحدث يأتي ضمن تعاون فني مرتبط ببرنامج «البصمة»، مؤكدًا أن التحضيرات للحفل تتم على أعلى مستوى تقني وفني، بما يضمن تقديم تجربة تليق بتاريخ وقيمة العندليب في وجدان الجمهور العربي.وفي سياق آخر، فجر محمد شبانة مفاجأة بشأن السبب الحقيقى لوفاة عبد الحليم حافظ، حيث أوضح أن الوفاة لم تكن نتيجة المرض فقط كما شائع، بل بسبب تسمم في الدم، مضيفًا أن العندليب خضع في أيامه الأخيرة لعملية نقل دم كانت السبب الرئيسي في تدهور حالته الصحية ووفاته.

من جانبه، عبّر المطرب محمود راتب عن سعادته بالمشاركة فى هذا الحدث الفنى الكبير، مؤكدًا أن إحياء تراث جده بهذه الطريقة الحديثة يعد خطوة مهمّة لتعريف الأجيال الجديدة بقيمة عبد الحليم حافظ الفنية والإنسانية.

كما ردت الأسرة لأول مرة على تصريحات الإعلامي إبراهيم عيسى، التى قال فيها في حوار سابق إن الفنان عمرو دياب أهم من العندليب وأن وجوده في هذا الزمن لا يمثل قيمة فنية، وتأثيره لم يتجاوز العالم العربي.

ورد محمود راتب على تلك التصريحات قائلاً: «دى نكته جميلة جدًا… أنا بحب عمرو دياب وبسمعه، وعمرو دياب نفسه ما رضيش بالكلام دا، عمرو دياب ذكي وبيحب عبد الحليم»، مؤكدًا احترام الأسرة للفنانين المعاصرين مع الحفاظ على تقدير إرث العندليب.

