شاهد بالفيديو.. الفنانة إنصاف مدني: (شخص سوداني تسبب في حظري من دخول مصر)

كشفت الفنانة السودانية, الشهيرة إنصاف مدني, كواليس إبعادها من دخول مصر, وذلك خلال ظهورها في مقابلة مع التيكتوكر , “خلود”. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد أكدت ملكة الدلوكة, أن شخص سوداني, وراء القرار الذي اتخذته السلطات المصرية, بمنعها من دخول أراضيها. وذكرت إنصاف مدني, أنها لم تقصد الإساءة لدولة مصر, بأي حال من الأحوال وأن السبب ترديدها الأغنية السودانية, الشهيرة التي قالت فيها: (الفي مصر خائنة وجبانة), وتم فهم الكلام بطريقة خاطئة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

