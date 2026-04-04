شاهد بالفيديو.. المطربة إيلاف عبد العزيز تفجر مفاجأت حول أزمة التسجيلات المسربة: (سمعت التسجيلات بأضاني وما فيها أي ذكاء اصطناعي)

تحدثت المطربة السودانية, الشابة إيلاف عبد العزيز, عن أزمة التسجيلات الصوتية المسربة والتي اتهم فيها البعض الفنانة إيمان الشريف, بالإساءة لبعض المطربين.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد أكدت إيلاف, في حديثها خلال بث مباشر مع بعض أصدقائها: (سمعت التسجيلات بأضاني), كما نفت ما يشاع عن أن التسجيلات تمت فبركتها وقالت: (ما فيها أي ذكاء اصطناعي).

وحذرت إيلاف عبد العزيز, من الزج بإسمها في هذه الأزمة مؤكدة أنها لا تريد أن تكون جزء في هذا الصراع, ونوهت إلى أنها ظلت بعيدة عن كل الخلافات التي تحدث في الوسط الفني.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)