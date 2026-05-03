وصول 1371 حاجاً سودانياً إلى المدينة المنورة وسط ترتيبات متكاملة وخدمات متميزة

أعلن رئيس مركز المدينة المنورة بمكتب شؤون حجاج السودان الأستاذ ياسر عجيب محمد البشير وصول أول أفواج الحجاج السودانيين إلى المدينة المنورة، وسط ترتيبات متكاملة وخدمات متقدمة وفرتها البعثة السودانية بالتنسيق مع الجهات السعودية المختصة.

وأوضح سيادته في تصريح لـ(سونا) أن الفوج الأول القادم من ولاية كسلا بلغ 717 حاجاً، فيما وصل الفوج الثاني من ولاية سنار بعدد 384 حاجاً، إضافة إلى 270 حاجاً من ولاية القضارف، ليبلغ إجمالي الحجاج الذين وصلوا إلى المدينة المنورة حتى الآن 1371 حاجاً عبر العبارة “الجودي” و“دليلة ”.

وأكد أن البعثة السودانية كانت في كامل الجاهزية لاستقبال الحجاج، حيث تم استقبالهم وتسكينهم في فنادق قريبة من المسجد النبوي بالمنطقة المركزية، مشيراً إلى أن جميع الإجراءات والترتيبات التي أُعدت مسبقاً اكتملت بصورة مميزة.

وأشار إلى أن الحجاج وجدوا اهتماماً كبيراً من الجهات السعودية، معرباً عن شكره وتقديره لما قدمته من تسهيلات وترتيبات أسهمت في انسياب إجراءات الوصول والاستقبال بكل سهولة ويسر.

وأضاف أن كافة الخدمات المتعلقة بالإقامة والإعاشة والسكن تم توفيرها للحجاج بصورة جيدة، بما يضمن راحتهم وطمأنينتهم خلال وجودهم بالمدينة المنورة.

وابتهل في ختام حديثه إلى الله تعالى أن يتقبل من الحجاج حجهم، وأن يعودوا إلى بلادهم سالمين غانمين بعد أداء مناسك الحج، كما طمأن أسرَ الحجاج بأنهم وصلوا بخيرٍ وبصحةٍ جيدة.

