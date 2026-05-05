مصر تدين بأشد العبارات استهداف مطار الخرطوم الدولي

ادانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات اليوم الثلاثاء استهداف مطار الخرطوم الدولي باستخدام الطائرات المسيرة، وما يمثله ذلك من انتهاك سافر لسيادة السودان وتهديد لسلامة المنشآت المدنية، ومساس بمقدرات الشعب السوداني الشقيق ، فضلاً عن كونه تصعيداً خطيرا من شأنه تعقيد الأوضاع الأمنية والإنسانية في السودان الشقيق ويعرقل جهود السلام .

وذكر بيان للخارجية المصرية اليوم ان مصر تعرب عن بالغ القلق والإدانة والاستهجان إزاء تزايد وتيرة الهجمات التي يشار إلى انطلاقها من أراضي احدي دول الجوار، بما ينذر باتساع نطاق الصراع وامتداد تداعياته إلى محيطه الإقليمي .

وأكد البيان رفض مصر، واستناداً إلى مواقفها الثابتة، لكافة أشكال التدخلات الخارجية في الشأن السوداني، وضرورة احترام وحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه والالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار اتساقا مع قواعد القانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة التي تحظر التدخل في الشئون الداخلية للدول.

كما جددت مصر دعمها لكافة الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى احتواء الأزمة والحفاظ علي مقدرات الشعب السوداني الشقيق، وتؤكد استمرارها في العمل مع الشركاء من أجل تهدئة الأوضاع وتغليب الحلول السلمية بما يحقق تطلعات الشعب السوداني في الأمن والاستقرار.

سونا