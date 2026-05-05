«خايف من الخطوة دى».. هانى شاكر يرحل قبل تحقيق حلمه بتسجيل القرآن الكريم

توفى مساء الأحد الفنان الكبير هانى شاكر، عن عمر ناهز 73 عامًا، وذلك بعد تعرضه لأزمة صحية خلال الفترة الماضية، استدعت تلقيه الرعاية الطبية. ويُعد الراحل أحد أبرز أعلام الغناء فى الوطن العربى، حيث لُقّب بـ «أمير الغناء العربي»، وتمكن عبر مسيرة فنية طويلة من ترسيخ مكانته بين كبار رموز الطرب فى مصر، إلى جانب أسماء بارزة مثل عبدالحليم حافظ ومحمد عبدالوهاب وفريد الأطرش، ليصبح واحدًا من أهم الأصوات الرومانسية التى شكلت وجدان جيله وأسهمت فى إثراء الأغنية العربية.

وسبق أن تحدث هانى شاكر عن رغبته فى خوض تجربة تسجيل تلاوة القرآن الكريم، موضحًا أنه يفكر فى هذه الخطوة لكنه لم يحسم توقيتها بعد، وأضاف أنه يشعر بالفخر والشرف عند تلاوة آيات الذكر الحكيم، إلا أنه فى الوقت نفسه يشعر بشيء من الخوف والتردد تجاه هذه الخطوة.

وقال هانى شاكر فى لقاء سابق له بقناة «العربية»: «بفكر فى تسجيل القرآن، بس مش دلوقتى، إمتى وازاى مش عارف، وأكيد مش هسجل القرآن كله، لكن هيبقى فيه بعض الآيات للذكرى الناس تبقى سمعتنى، وأنا ليا الشرف والسعادة والفخر إنى أتلو آيات الذكر الحكيم، لكن أنا خايف من الخطوة دى، ومش عارف هعملها إمتى، لكن جوايا إحساس فى يوم من الأيام إنى هعمل ده».

فى سياق آخر، من المقرر إقامة صلاة جنازة الفنان هانى شاكر، يوم الأربعاء المقبل الموافق 6 مايو عقب صلاة الظهر بمنطقة الشيخ زايد، ودفنه بمقابر العائلة بطريق الواحات بمدينة السادس من أكتوبر، على أن يقام العزاء يوم الخميس المقبل.

