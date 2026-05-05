رئيس الوزراء يتفقد مطار الخرطوم الدولي

تفقد السيد رئيس الوزراء بروفيسور كامل إدريس عصر اليوم رفقة كل من السيد وزير الثقافة والإعلام الأستاذ خالد الإعيسر والسيد والي ولاية الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة والسيد الأمين العام لمجلس الوزراء علي محمد علي، تفقدوا مطار الخرطوم الدولي للإطمئنان على سير عملية الاستعداد لعودة حركة الطيران فوراً بعد إنتهاء الإجراءات الفنية المطلوبة.

وعبر رئيس الوزراء عن رفضه القاطع لهذا السلوك البربري الذي يتجسد في الإعتداء على منشأة مدنية صرفة تحرم كل القوانين الدولية تعرضها لمثل هذا الإعتداء غير المبرر.

وأشاد سيادته بيقظة القوات الأمنية والعسكرية التي ظلت ساهرة وتقدم التضحيات لخدمة أبناء الأمة السودانية.

سونا

