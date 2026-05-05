أديس أبابا ترفض اتهامات الخرطوم وتتهمها بدعم مرتزقة التيغراي

رفضت الحكومة الإثيوبية الاتهامات التي وصفتها بـ”الباطلة وغير المستندة إلى حقائق”، والتي وُجّهت إليها خلال مؤتمر صحفي مشترك عقدته القوات المسلحة السودانية بمشاركة مسؤولين حكوميين.

وأكدت إثيوبيا أن العلاقات التي تربطها بالسودان “تاريخية ومتجذرة”، مشيرة إلى أنها التزمت، خلال الفترة الماضية، بأقصى درجات ضبط النفس احترامًا لهذه الروابط، رغم ما قالت إنها “انتهاكات خطيرة” طالت أمنها القومي وسلامة أراضيها.

وكشفت أديس أبابا في بيان صادر عن خارجيتها، في ما وصفته باستخدام واسع النطاق لمرتزقة ينتمون إلى جبهة تحرير شعب تيغراي ضمن مسار النزاع، متهمةً القوات المسلحة السودانية بتقديم دعم مالي وتسليحي لهذه العناصر، بما أسهم في تنفيذ توغلات على طول الحدود الغربية لإثيوبيا.

وأضاف البيان أن نشاط هذه المجموعات داخل الأراضي السودانية “موثق ومعلن”، معتبرًا أن السودان أصبح “منصة تنطلق منها قوى متعددة معادية لإثيوبيا”، وفق تعبيره.

وفي سياق متصل، رأت الحكومة الإثيوبية أن هذه التطورات، إلى جانب التصريحات الصادرة عن مسؤولين سودانيين، تعكس ما وصفته بـ”تأثيرات خارجية تسعى إلى توظيف الأزمة لخدمة أجندات خاصة”.

وجددت إثيوبيا، في ختام بيانها، تأكيدها على وقوفها إلى جانب الشعب السوداني، داعية إلى حل سياسي شامل للأزمة، ومشددة على أن “لا سبيل للحسم العسكري”.

كما دعت إلى إعلان هدنة إنسانية عاجلة، يعقبها وقف دائم لإطلاق النار، تمهيدًا لإطلاق حوار مدني شامل وشفاف، يقود إلى مرحلة انتقالية تحقق السلام المستدام وتعيد الحكم المدني في السودان.

