انقطاع التيار واستمرار عمليات الصيانة لمحول كهرباء الولاية الشمالية

اوضحت شركة كهرباء السودان القابضة عن تجدد العطل الفني في المحول الرئيسي المغذي لأجزاء من الولاية الشمالية، مما أدى لعودة انقطاع التيار.

تؤكد الشركة أن عمليات الصيانة الطارئة جارية لمعالجة الخلل وضمان عودة الخدمة في أقرب وقت ممكن.

وتجدد الشركة اعتذارها للمواطنين عن هذا الظرف الخارج عن الإرادة، مؤكدة التزامها باستقرار الإمداد وتجاوز العقبات الفنية الراهنة.

سونا

