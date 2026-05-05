وزير المالية : التعليم العالي والبحث العلمي ركيزة أساسية للتنمية

استقبل د. جبريل إبراهيم وزير المالية صباح اليوم – بمكتبه البروفيسور أحمد مضوي موسى وزير التعليم العالي والبحث العلمي بحضور الأستاذ مكي عبد الرحيم وكيل وزارة المالية المكلف ومدراء الإدارات ذات الصلة ، ذلك لبحث القضايا المشتركة بين الوزارتين.

وأكد وزير المالية على أهمية تعزيز التعاون المشترك لدعم مؤسسات التعليم العالي والنهوض بالبحث العلمي باعتباره ركيزة أساسية للتنمية.

كما تناول اللقاء سبل تمويل البحث العلمي ، ومعالجة أوضاع المبعوثين بالخارج وضمان استقرار أوضاعهم المالية ، إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا التي تهم قطاع التعليم العالي.

وإستعرض وزير التعليم العالي القضايا التي تهم مؤسسات التعليم والتي تأثرت بالحرب وكيفية تهيئة بيئة جاذبة للكوادر العاملة والطلاب ، كما ثمن على مجهودات وزارة المالية ودعمها المتواصل لقطاع التعليم العالي.

