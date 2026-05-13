سر صفعة بريجيت لماكرون يكشف.. علاقة مع ممثلة ورسائل على هاتفه

تصدر حادث الصفعة الشهيرة التي وجهتها السيدة الفرنسية الأولى بريجيت إلى زوجها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، العام الماضي، مواقع التواصل ووسائل الإعلام مجدداً في فرنسا.

فقد كشف الصحافي في مجلة “باريس ماتش” ومؤلف كتاب “ثنائي شبه مثالي”، فلوريان تارديف، اليوم الأربعاء، أن الرواية التي قدمها قصر الإليزيه في ربيع 2025، لصفع بريجيت زوجها بينما كانت طائرة ماكرون تحط في فيتنام، على أنه لحظة ودّ ومزاح”، لم تكن في الواقع قريبة من هذا التبرير على الإطلاق.

إذ زعم الصحافي في مقابلة إذاعية على راديو RTL، أن الصفعة أتت بعد اكتشاف بريجيت التي تكبر ماكرون بأكثر من 25 سنة أنه على علاقة “أفلاطونية” بالممثلة الفرنسية-الإيرانية، غولشيفته فرهاني، البالغة من العمر 42 عامًا.

كما أشار إلى أن بريجيت ثارت غضباً، بعدما رأت رسالة موجهة من ماكرون إلى الممثلة، يثني فيها على جمالها.

إلى ذلك، أكد تارديف أن التفاصيل التي وردت في كتابه موثوقة.

علاقة أفلاطونية مع ممثلة.. ورسائل

كما زعم أن المشهد الذي وثق صفع بريجيت لزوجها لم يكن “مجرد لحظات ود ومزاح”، كما زعم ماكرون لاحقاً، بل مشهد “غيرة” اشتعلت بين الزوجين.

كذلك قال إن الرئيس الفرنسي “أقام علاقة أفلاطونية لبضعة أشهر مع فرهاني، وكان يرسل لها رسائل وصلت إلى حد بعيد، مثل قوله: أجدكِ جميلة جدًا. وزعم أن هذه الرسائل تسببت في “توترات داخل العلاقة الزوجية، وأدت إلى تلك المشادة على متن الطائرة الرئاسية في مطار هانوي آنذاك.

وبحسب الصحافي، الذي يتابع أخبار ماكرون منذ انتخابه عام 2017 ، وهو من الصحافيين المعتمدين في قصر الإليزيه، فقد ندمت الرئاسة الفرنسية على البيان الذي أصدرته عقب تلك الحادثة، لأنه لم يكن شفافاً بما يكفي، ولم يوضح ببساطة أن ما حصل حادث أو شجار عادي يحصل بين أي زوجين.

بريجيت تنفي

في المقابل، نفت مصادر مقربة من السيدة الأولى تلك الرواية جملة تفصيلاً. وأكدت أنه لا يمكن لبريجيت أن تعبث بهاتف زوجها أو تبحث في رسائله، وفق ما نقلت صحيفة “لو باريزيان”.

يذكر أن الممثلة فرهاني من مواليد طهران، غادرت إيران عام 2007 إلى فرنسا، وعُرفت بأدوارها في أفلام مثل “عن إيلي” (2009) لأصغر فرهادي، و*«باترسون»* (2016) لجيم جارموش، و”قراءة لوليتا في طهران” (2024).

أما مشهد “الصفعة” فقد انتشر بشكل واسع على مواقع التواصل آنذاك، لا سيما من قبل معارضين للرئيس الفرنسي.

كما استخدمه أيضًا الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي قال في أبريل 2026، بمقطع فيديو نُشر لفترة وجيزة على قناة البيت الأبيض على يوتيوب، إن نظيره الفرنسي “لا يزال يتعافى من الضربة التي تلقاها على فكه”. وأضاف حينها أن “زوجته تعامله بشكل سيئ للغاية”.

فيما رد ماكرون حينها، واصفاً تلك التصريحات بـ”غير اللائقة”.

