حوار مثل هذا لا يجب أن يكون سريًّا ولا بعيدًا عن أضواء وكاميرات الرأي العام السوداني

ما يحدث في السودان اليوم يؤكد أن الشعب والجيش السوداني والقوات المساندة الأخرى قد كسروا شوكة الإمارات وبندقيتها المستأجرة التي ترتدي زي وكدمول التمرد السريع.

■ والحقيقة التي لن تمحوها عقود قادمة من الزمان أن الإمارات ورافعاتها التي تريد بالسودان شرًّا تتحمل وزرًا وتَرِكة تاريخية مثقلة بالدم والنجيع.

■ ولهذا كله وزيادة، لن يقبل الشعب السوداني أي حوار وحديث مع الإمارات والقوى الدولية التي تقف خلفها دون أن تكون خواتيم هذا النقاش والحوار أن ترفع الإمارات يدها عن عصابات ومليشيات التمرد وتخرج أنفها من التدخل في الشأن السوداني، وأن تستعد لحساب عسير أمام محاكم الضمير والقانون الدولي، وهو حق لا يسقط بالتقادم لحين بروز مؤسسات دولية محترمة ومحترفة تنصف المظلوم وتقتص من القاتل.

■وحوار مثل هذا لا يجب أن يكون سريًّا ولا بعيدًا عن أضواء وكاميرات الرأي العام السوداني.

■والشعب السوداني الذي قدم دمه وأبناءه وفلذات كبده لتحرير الأرض من دنس المليشيات ودويلة الشر لن يقبل تحت أي ظرف من الظروف صفقات وعلاقات جديدة مع محور الشر الذي خطط لاختطاف الدولة السودانية ولا يزال يحاول.

الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد