الإمارات تدرج 16 فردا و5 كيانات على قائمة الإرهاب

القاهرة - كتب محمد نسيم - أعلنت الإمارات إدراج 16 فردا و5 كيانات على قائمة الإرهاب المحلية؛ على خلفية ارتباطهم بحزب الله اللبناني، وفق ما نقلت وكالة أنباء الإمارات (وام).

وذكرت "وام" مساء الثلاثاء أن مجلس الوزراء أصدر قرارا: "تضمن إدراج 16 فردا و5 كيانات في قائمة الإرهاب المحلية، وفقا للقوانين والتشريعات المعتمدة في دولة الإمارات".

ونشرت الوكالة أسماء الأشخاص المشمولين بالقرار، وجميعهم من الجنسية اللبنانية، إضافة إلى أسماء الشركات التي قالت إن لها مقرات في لبنان.

وأضافت أنه بموجب القرار: "على الجهات الرقابية القيام بحصر أي فرد أو جهات تابعة أو مرتبطة بأية علاقة مالية أو تجارية مع الأفراد والكيانات الواردة أسمائهم في القرار، واتخاذ الإجراءات اللازمة حسب القوانين سارية المفعول في الدولة، بما يشمل إجراء التجميد في أقل من 24 ساعة".

وتكبّدت أبوظبي خسائر مادية واسعة في أثناء الحرب الإسرائيلية الأميركية على إيران، إذ أصابت ضربات طهران بنى تحتية شملت مطارات وموانئ ومناطق سكنية ومنشآت نفطية.

وسبق أن أعلنت السلطات الإماراتية في آذار/ مارس الماضي تفكيك "شبكة إرهابية" مرتبطة بإيران وحزب الله، واعتقال 5 على الأقل من أعضائها.

وقالت وقتها إن الشبكة المذكورة: "سعت إلى اختراق الاقتصاد الوطني، وتنفيذ مخططات تهدد الاستقرار المالي للبلاد" ضمن ما وصفته الإمارات بأنّه: "خطة معدة مسبقا مع أطراف خارجية مرتبطة بحزب الله وإيران".

