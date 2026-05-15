“وول ستريت جورنال” تكشف كواليس زيارة رئيس الموساد للإمارات لـ”تنسيق الحرب ضد إيران”

ذكرت “وول ستريت جورنال” أن رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي ديفيد بارنيا زار الإمارات مرتين على الأقل لتنسيق الحرب ضد إيران.

وبحسب صحيفة “وول ستريت جورنال” نقلا عن مسؤولين عرب ومصدر مطلع، سافر بارنيا إلى الإمارات في شهري مارس وأبريل الماضيين.

وجاء هذا التقرير بعد أن نشرت الصحيفة نفسها معلومات تفيد بأن الإمارات كانت وراء بعض الضربات الأخيرة ضد أصول إيرانية، مثل الهجمات على مصفاة جزيرة لافان في بداية أبريل، والتي نفذتها الإمارات بشكل سري كرد فعل على استهداف إيران للبنية التحتية المدنية ومصادر الطاقة الإماراتية.

وهذا ما دفع إيران لاحقا إلى إرسال وابل آخر من الطائرات بدون طيار والصواريخ ضد كل من الإمارات والكويت ردا على هذا الهجوم رغم عدم وجود تأكيد رسمي لمن كان وراءه وقتها.

في غضون ذلك، تواصلت الشراكة بين إسرائيل والإمارات في ظل الحرب مع إيران، حيث أكد سفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل مايك هاكابي خلال مؤتمر في جامعة تل أبيب أن إسرائيل أرسلت بطاريات القبة الحديدية إلى الإمارات لاستخدامها في الدفاع ضد الهجمات الإيرانية، مشيرا إلى العلاقة الاستثنائية بين البلدين.

المصدر: “وول ستريت جورنال”