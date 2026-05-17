وفاة الفنان الشاب محمد حسن الجندى تُعيد مشهد السادات فى «الكنز» إلى الواجهة

تصدر اسم الفنان الشاب محمد حسن الجندى محرك البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعى، بعد رحيله عن عالمنا بشكل مفاجئ، مساء أمس الخميس، إثر سكتة قلبية.

وعاد الحديث عن محمد حسن الجندى بعد وفاته إلى مواقع السوشيال ميديا بعد رحيله المفاجئ بسبب تداول مشهد له من فيلم «الكنز» الذى شارك فى بطولته.

ومن خلال براعته فى تقديم دور الرئيس الراحل محمد أنور السادات فى فيلم «الكنز»، أعاد مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعى تداول مشهد للفنان الراحل، حيث قال الكاتب محمد أبوليلة عبر حسابه الرسمى على «فيسبوك»: «اتوفى الفنان الشاب محمد حسن الجندى اللى عمل دور السادات فى فيلم الكنز الجزء الأول.. فنان جميل قدم دور السادات بإتقان ووعى قدام الفنان محمد سعد فى مشهد من أجمل مشاهد الفيلم واللى بيحمل رسايل كتير مهمة.. ربنا يرحمه يا رب ويجعل مثواه الجنة».

ويعد محمد حسن الجندى من الوجوه الشابة التى شاركت فى عدد من الأعمال الفنية المتنوعة بين المسرح والدراما والسينما، إذ قدم عدة أدوار لفتت الأنظار إليه، خاصةً فى الأعمال التاريخية والدرامية.

ومن أبرز أعماله المسرحية مشاركته فى مسرحية «ليلة مصرع جيفارا» عام 2015، ومسرحية «العادلون» عام 2016، فيما شارك تليفزيونيًا فى مسلسل «القيصر» بطولة الفنان يوسف الشريف عام 2016، كما ظهر فى مسلسل «شقة فيصل» بطولة الفنان كريم محمود عبدالعزيز عام 2019.

وكان آخر ظهور سينمائى للفنان الراحل من خلال فيلم «الكنز 2: الحب والمصير» عام 2019، حيث جسد شخصية الرئيس الراحل محمد أنور السادات، ضمن أحداث الفيلم الذى دارت قصته بين عدة عصور تاريخية فى إطار من التشويق والإثارة.

