سفارة السودان في طرابلس تؤكد رغبة مواطنيها في العودة الطوعية ورفض التوطين في ليبيا

أصدرت سفارة جمهورية السودان في العاصمة الليبية طرابلس، بياناً رسمياً أعربت فيه عن تقديرها البالغ لدولة ليبيا الشقيقة، شعباً وحكومةً، لاستضافتها المواطنين السودانيين الذين فروا إلى أراضيها جراء الانتهاكات وجرائم الحرب التي تمارسها ميليشيا الدعم السريع الإرهابية ضد الدولة السودانية.

وأكدت السفارة على الرغبة الأكيدة للمهجرين السودانيين في العودة الطوعية إلى بلادهم، جازمةً بأن المواطنين السودانيين في ليبيا — بمن فيهم المسجلون لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين — لا يحملون أي رغبة في إعادة التوطين داخل ليبيا.

كما وجّهت السفارة، شكرها لحكومة الوحدة الوطنية الليبية على تعاونها المستمر في ملف العودة الطوعية، مشيرةً إلى إتمام المرحلة الأولى من البرنامج قبل عطلة عيد الأضحى المبارك والترتيب لإطلاق المرحلة الثانية قريباً، بالرغم من تمنّع بعض المنظمات الدولية ذات الاختصاص عن تقديم الدعم.

وأكدت جاهزية السودان التامة لاستقبال جميع العائدين طوعاً أو الصادرة بحقهم أحكام إبعاد من القضاء الليبي، لافتةً إلى أن برنامج العودة الطوعية يحظى بإشراف مباشر من مجلس الوزراء السوداني، وقد نجح بالفعل في تأمين عودة مئات الآلاف من النازحين.

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