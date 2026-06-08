تحت شعار “عافية أطفالنا.. عافية وطن”، شهدت مدينة أم درمان اليوم إعادة تشغيل مستشفى محمد الأمين حامد للأطفال بعد اكتمال أعمال الصيانة وإعادة التأهيل، وذلك بدعم من تجمع الأطباء السودانيين بأمريكا (سابا) وبالتعاون مع منظمة قطرات الرحمة “Droplets of Mercy”، في خطوة استراتيجية تعكس إرادة البناء والإعمار رغم التحديات.

جاء الافتتاح ، بحضور رسمي واسع ضم وكيل وزارة الصحة الاتحادية الدكتور علي بابكر سيد أحمد، ووالي ولاية الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة، إلى جانب قيادات وزارة الصحة بالولاية وممثلي المنظمات الدولية وأسرة المرحوم محمد الأمين حامد.

أكد وكيل وزارة الصحة الاتحادية أن افتتاح المستشفى يمثل بداية مرحلة جديدة تحت شعار “رغم الحاصل لازم نواصل”، مشيراً إلى أن الوزارة ستواصل التنسيق مع ولاية الخرطوم لإعادة إعمار المستشفيات المتضررة، مع الالتزام بإكمال المرحلة الثالثة لتطوير وتوسعة المستشفى. وأشاد بدور القوات المسلحة في حماية البنية التحتية الطبية، وبصمود الكوادر الصحية في مواجهة الأزمة.

من جانبه، شدد والي الخرطوم على أن أطباء السودان يتمتعون بقدرات متميزة ولا حاجة للعلاج بالخارج، مؤكداً نجاح عمليات زراعة الكبد والكلى وجراحات القلب المفتوح داخل البلاد، وموجهاً بتوفير الطاقة الشمسية لقسم الحوادث، وتحسين خدمات الصرف الصحي، واستكمال تجهيزات المستشفى بما في ذلك مصنع أكسجين وعربة إسعاف.

وفي السياق، أعلن مدير عام وزارة الصحة بولاية الخرطوم الدكتور محمود البدري عن نجاح سبع عمليات زراعة كلى بمستشفى أحمد قاسم، مؤكداً إدخال خدمات جراحة القلب للأطفال والكبار قريباً، وإعادة خدمة الجراحة العامة لمستشفى محمد الأمين حامد.

.من جانبه، قال المدير القطري لمنظمة سابا د. فيصل أحمد النور إن المستشفى يخدم أكثر من خمسين ألف طفل سنوياً، مؤكداً أن إعادة تشغيله تمثل انتقالاً من الدمار إلى الإعمار وبداية مرحلة جديدة من التعافي، مشيراً إلى أن الشراكة مع منظمة قطرات الرحمة جسدت التلاحم الإنساني والتعاون مع وزارة الصحة الاتحادية والولائية ومفوضية العون الإنساني.وأضاف أن مسؤولية المنظمات لا تقتصر على الاستجابة العاجلة للأزمات، بل تمتد إلى إعادة بناء المؤسسات الصحية وتعزيز قدرتها على تقديم الخدمة للمواطنين بصورة مستدامة، مؤكداً أن هذا المستشفى سيكون نموذجاً لتحويل التحديات إلى فرص حقيقية لبناء نظام صحي أكثر قوة للأجيال القادمة.

وفي السياق، أوضحت الدكتورة وفاء عبد الرحمن، المدير العام للمستشفى، أن الحرب خلفت دماراً كبيراً بالمرفق الصحي، وأن عملية إعادة الإعمار مرت بعدة مراحل، مشيرة إلى أن منظمة سابا أسهمت بشكل كبير في إعادة تأهيل المستشفى، مناشدةً بدعم إضافي لإكمال ما تبقى من أعمال الإعمار.الاحتفال شهد حضوراً رسمياً وشعبياً واسعاً، ليعلن من جديد أن عافية أطفال السودان هي عافية الوطن، وأن إرادة الإعمار أقوى من التحديات.

المدير التنفيذي لمحلية أم درمان كشف أن 95% من المراكز الصحية بالمحلية عادت للعمل بكفاءة، مشدداً على أهمية عودة قسم جراحة الأطفال بالمستشفى نظراً لكثافة التردد عليه من مناطق الريف الغربي.الاحتفال شهد حضوراً رسمياً وشعبياً واسعاً، ليعلن من جديد أن عافية أطفال السودان هي عافية الوطن، وأن إرادة الإعمار أقوى من التحديات.