انطلاق 15 بص من القاهرة تقل سودانيين عائدين إلى البلاد

غادر صباح اليوم من القاهرة (15) بصاً سياحياً تقل مئات السودانيين العائدين إلى أرض الوطن، وذلك برعاية الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة وبالتنسيق مع لجنة الأمل للعودة الطوعية.

ويأتي ذلك في إطار برامج العودة الطوعية وجهود المسؤولية المجتمعية التي تنفذها الشركة، والهادفة إلى ترحيل ثلاثة آلاف سوداني من جمهورية مصر العربية إلى السودان.

وأوضح مدير الإعلام بالشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة، الأستاذ عاصم النجومي، في تصريحات صحفية، أن هذه الرحلات تأتي استجابة للإقبال المتزايد على برامج العودة الطوعية، وتجسيداً لقيم التكافل الوطني ودعماً للأسر السودانية المتأثرة بظروف النزوح واللجوء.

وأشار إلى استمرار التنسيق مع الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني لتسيير المزيد من رحلات العودة خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في تسهيل عودة المواطنين الراغبين في الرجوع إلى البلاد.

وأكد النجومي أن مساهمة الشركة تهدف إلى تمكين المواطنين من العودة إلى مناطقهم ومنازلهم بصورة كريمة، بما يدعم جهود إعادة الإعمار والتنمية والاستقرار في السودان.

وأشاد بالدور الذي تضطلع به جمهورية مصر العربية في استضافة السودانيين المتأثرين بالحرب، وتقديم التسهيلات التي أسهمت في إنجاح برامج العودة الطوعية.

سونا