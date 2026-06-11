جابر يترأس اجتماعاً للسيطرة على سعر الصرف وتوفير المشتقات البترولية

التقى عضو مجلس السيادة الانتقالي، الفريق إبراهيم جابر، ببورتسودان اليوم، وكيل وزارة الطاقة ومدير الإمدادات ومندوب جهاز المخابرات العامة بالوزارة، في إطار توجيهات الحكومة بتوفير السلع والمنتجات البترولية للمواطنين وكبح جماح سعر صرف الجنيه السوداني مقابل العملات الأجنبية.

وأوضح وكيل وزارة الطاقة المهندس علي عبد الرحمن في تصريح صحفي، أنه تم خلال الاجتماع توجيه إنذار لبعض الشركات التي لم تلتزم باتفاقها مع وزارة الطاقة بتفريغ المنتجات البترولية، مما تسبب في حدوث بعض الصفوف ونقص في المواد البترولية مؤخراً.

وكشف عن إدخال باخرة وقود يجرى تفريغها وتوقع أن تنفرج الأزمة تماماً خلال 24 ساعة.

وأعلن وكيل وزارة الطاقة، عن تفعيل “لجنة التركيبة التسعيرية” بمشاركة وزارة الطاقة والتعدين، بنك السودان، وزارة المالية، الأمن الاقتصادي وعدد من الجهات المختصة، بهدف تحديد أسعار بيع المنتجات البترولية ومنع الفوضى في الأسواق، مشيراً إلى أن اللجنة تعمل بكفاءة عالية من أجل استقرار الأسعار وتوحيدها في جميع المحطات.

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