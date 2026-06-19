تستوقفني التجربة المتميزة لمدارس أبوذر الكودة في المناشط الثقافية والإبداعية التي تكتسب لونية خاصة ومتفردة يقف وراءها جهد فني يتكئ علي تجربة فنية أضفت علي المختارات من الأغاني والأناشيد الوطنية مسحة جمالية أكدت أن مؤسساتنا التعليمية تضم مواهب في شتي المجالات لاتنقصها إلا الرعاية والمتابعة والإهتمام ..
■ تحية مستحقة لمدارس أبوذر الكودة علي هذه الإضافة النوعية والتي أعطتنا إحساساً من القلب أنّ بلادنا بخير.
الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد
اسماء عثمان
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