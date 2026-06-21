يامال: لست مستعداً للعب 90 دقيقة أمام السعودية

لامين يامال

أكد لامين يامال لاعب منتخب إسبانيا أنه متحمس لخوض مباراة بلاده أمام السعودية يوم الأحد في ثاني مباريات دور المجموعات بكأس العالم 2026، لكنه أوضح عدم جاهزيته لخوض 90 دقيقة كاملة.

وشارك يامال بديلاً في تعادل إسبانيا دون أهداف خلال مباراة الرأس الأخضر في الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس العالم.

وقال يامال في تصريحات تلفزيونية: أشعر أنني بخير جداً، ومتحمس للغاية قبل كل شيء. لقد قضيت وقتاً طويلاً بعيداً عن الملاعب، وأنا متحمس لمباراة الأحد.

وأضاف: أشعر أنني جاهز بدنياً لأي شيء يريده المدرب. قلت له إنني مستعد للعب، لكن القرار يعود إليه.

وبسؤاله عما إذا كان جاهزاً لخوض 90 دقيقة أجاب لامين: “ليس بعد، اعتقد الوقت ما زال مبكرًا”.

جريدة الرياض