أكاديمية الإعلام السعودية تختتم برنامجين ضمن مسار الإعلام الرياضي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتمت أكاديمية الإعلام السعودية بوزارة الإعلام، برنامجي (التقديم الرياضي) و(التعليق الصوتي الرياضي) ضمن مسار الإعلام الرياضي، اللذين استمرا يومين، وذلك بالتعاون مع شركة ثمانية للنشر والتوزيع، ضمن سلسلة من البرامج التدريبية المتخصصة الرامية إلى تأهيل الكفاءات الوطنية، وتطوير قدراتها المهنية في قطاع الإعلام الرياضي، وتعزيز جاهزيتها لمتطلبات سوق العمل الإعلامي، بمشاركة أكثر من 30 متدربا ومتدربة من المهتمين والمختصين في مجال الإعلام الرياضي. وانطلق البرنامجان في يومهما الأول بمقر شركة ثمانية، إذ تناول برنامج «التقديم الرياضي» أساسيات التقديم التلفزيوني، ومهارات الظهور الإعلامي والحضور أمام الكاميرا، وآليات إعداد المحتوى وإدارة الحوارات الإعلامية، إلى جانب استعراض الجوانب المهنية والأخلاقية المرتبطة بالممارسة الإعلامية الرياضية.

فيما تناول برنامج «التعليق الصوتي» أسس التعليق الرياضي الاحترافي، وبناء الهوية الصوتية للمعلق، وتوظيف النبرة والإيقاع، والتفاعل مع مجريات المنافسات الرياضية، بما أسهم في بناء الأساس المعرفي للمشاركين تمهيدا للانتقال إلى الجانب التطبيقي.

وفي اليوم الثاني، الذي أقيم في أستوديوهات ثمانية بمركز الملك عبدالله المالي (كافد)، خاض المشاركون تجربة تطبيقية متكاملة تحاكي بيئات العمل الإعلامي الواقعية، وتضمنت تجارب للتعليق المباشر على مقاطع حية من خلال مقصورات المعلقين، ومحاكاة تقديم نشرات رياضية، إلى جانب إدارة الحوارات والمقابلات الرياضية أمام الكاميرا، ضمن سيناريوهات مستوحاة من تحديات البث الرياضي المباشر ومتطلبات الأداء الاحترافي تحت ضغط الوقت. واختتم البرنامجان بجلسات تقييم فردية مباشرة من المدربين، أسهمت في تطوير أداء المشاركين وتعزيز جاهزيتهم المهنية، وأتاحت لهم فرصة تطبيق المهارات المكتسبة في بيئات تدريبية تحاكي واقع العمل الإعلامي الرياضي، قبل أن يتوج ذلك بتسليم المشاركين شهادات معتمدة من أكاديمية الإعلام السعودية، بعد استكمالهم متطلبات البرامج واجتياز مراحلها التدريبية.