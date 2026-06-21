معرض «نظام تحديد المواقع العالمي» يعزز الحوار بين الفن والجغرافيا وشبكات الاتصال

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يستعرض معرض «نظام تحديد المواقع العالمي» (GPS)، الذي تحتضنه مساحة «فنون حي» في حي جميل بجدة حتى 17 أكتوبر 2026، ملامح العلاقة المتشابكة بين الخرائط والحركة والبنى التحتية، عبر أعمال فنية معاصرة تتناول تأثير شبكات النقل والتجارة والتنقل في تشكيل مفهوم المكان وإعادة تعريفه في عالم متصل ومتغير.

ويأتي المعرض ضمن برنامج معارض «فنون حي» لربيع 2026، الذي تقدمه مؤسسة فن جميل، ويجمع أكثر من 40 فنانا من أكثر من 20 دولة، بإشراف القيمين الفنيين لوكاس موران وإندرانجان بانيرجي، في تجربة فنية متعددة التخصصات تستكشف الكيفية التي تسهم بها أنظمة الملاحة والحركة في صياغة أنماط الحياة المعاصرة، وما تحدثه من تأثيرات على إدراك المكان وتجاربه المختلفة.

ويقدم المعرض مجموعة واسعة من الأعمال التي تتنوع بين التجهيزات الفنية الضخمة، والأعمال القائمة على البحث والممارسات المفاهيمية، متناولا تضاريس متنازعا عليها ومناظر طبيعية محاكاة، إلى جانب استكشاف أوجه التباين بين التمثيل الخرائطي والواقع المعاش، بما يعكس التداخلات المعقدة بين الجغرافيا والذاكرة والحركة الإنسانية.

ويسلط المعرض الضوء على أنظمة النقل والتجارة والتنقل، بوصفها شبكات أسهمت في تعزيز الترابط العالمي، والكشف عن هشاشة تلك الروابط أمام المتغيرات المختلفة، مقدما قراءة فنية تتجاوز المفهوم التقليدي للملاحة نحو استكشاف أوسع للعلاقات التي تربط الأفراد والأماكن. وتشكل مساحة معارض «فنون حي»، التي تديرها مؤسسة فن جميل، محورا رئيسا في المبنى، إذ تحتضن معارض فنية بمعايير متحفية لفنانين ومصممين من المملكة والعالم، إلى جانب برنامج ثقافي مصاحب يشمل المحاضرات والعروض الفنية والأفلام وورش العمل والأنشطة التعليمية الموجهة للأطفال والشباب والمتعلمين من مختلف الأعمار، بمشاركة فنانين ومبدعين من المنطقة والعالم.