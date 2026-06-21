هيئة المسرح والفنون الأدائية تختتم ورشة التمثيل والإخراج بالرياض

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتمت هيئة المسرح والفنون الأدائية، ورشة التمثيل والإخراج التي أقيمت في مدينة الرياض خلال الفترة من 7 إلى 18 يونيو 2026م، بمشاركة 36 متدربا ومتدربة، وذلك ضمن برنامج «من الفكرة إلى الخشبة» الهادف إلى تطوير مهارات الممارسين والمهتمين بالمسرح، والفنون الأدائية، وتمكين المواهب الوطنية من أدوات العمل المسرحي الاحترافي.

وشهدت الفعالية الختامية تقديم عرض مسرحي نفذه المشاركون، استعرضوا من خلاله المهارات والمعارف التي اكتسبوها خلال فترة التدريب، في تجربة جمعت بين الأداء التمثيلي والرؤية الإخراجية، وأسهمت في إبراز قدراتهم في بناء الشخصيات وإدارة المشهد المسرحي، والتفاعل مع مختلف عناصر العرض.

وتضمن البرنامج التدريبي للورشة مسارات متخصصة في التمثيل والإخراج المسرحي، شملت تحليل النصوص وبناء الشخصيات، وإدارة الممثلين، وتطوير الرؤية الإخراجية، إلى جانب تطبيقات عملية في الأداء الجسدي، والصوتي، والارتجال، والعمل الجماعي.

كما أتاحت الورشة للمشاركين الاطلاع على عدد من المنهجيات المعاصرة في صناعة العروض المسرحية، بما يعزز مهاراتهم الإبداعية، ويسهم في إعداد كوادر وطنية قادرة على تطوير مشاريع مسرحية احترافية.

وتأتي الورشة ضمن سلسلة من البرامج التدريبية المتخصصة التي تنفذها هيئة المسرح والفنون الأدائية في إطار برنامج «من الفكرة إلى الخشبة»، الذي يضم أكثر من 30 ورشة تدريبية تغطي مجالات: الأداء والكتابة، والإخراج، والتصميم المسرحي، والإدارة الفنية، بهدف تطوير الكفاءات الوطنية، ودعم الممارسين والارتقاء بجودة الإنتاج المسرحي في المملكة.

وأكدت الهيئة استمرار البرنامج في تقديم ورشه التدريبية خلال الأشهر المقبلة عبر مجموعة من المسارات المتخصصة التي تغطي مختلف جوانب صناعة المسرح، بما يسهم في بناء كوادر وطنية مؤهلة، وتعزيز حضور الفنون الأدائية في المشهد الثقافي السعودي.