سفيرة السودان بألمانيا تحشد الدعم الدولي لحماية الآثار والتراث الثقافي السوداني

خاطبت السفيرة إلهام إبراهيم محمد أحمد، سفيرة السودان لدى جمهورية ألمانيا الإتحادية، فعاليات “يوم السودان 2026” الذي نظمته جامعة هومبولت في برلين، بالتعاون مع الجمعية السودانية لعلم الآثار في برلين، والمتحف المصري ومجموعة البرديات، وجامعة برلين للعلوم التطبيقية، والمعهد الألماني للآثار، تحت شعار “حماية التراث الآثاري السوداني: التجارب والواقع والآفاق”، بمشاركة خبراء وأكاديميين وباحثين سودانيين وألمان في مجالات الآثار والتراث الثقافي.

أكدت السفيرة في كلمتها أهمية الفعالية في تعزيز التعاون الأكاديمي والثقافي بين السودان وألمانيا، مشيدةً بالشراكات البحثية التي أسهمت على مدى عقود في دعم الدراسات الآثارية وصون التراث الثقافي السوداني.

وأوضحت أن السودان يواجه تحديات كبيرة تهدد تراثه الثقافي والآثاري نتيجة الأضرار التي لحقت بالمواقع الأثرية والمتاحف والمؤسسات الثقافية جراء الحرب، إلى جانب المخاطر البيئية والمناخية المتزايدة، مما يستدعي تكثيف الجهود الوطنية والدولية لحماية هذا الإرث الإنساني الفريد.

ودعت السفيرة المجتمع الدولي والجامعات ومراكز البحوث والمتاحف وشركاء التنمية إلى دعم المؤسسات الوطنية السودانية، وفي مقدمتها الهيئة العامة للآثار والمتاحف، من خلال برامج التوثيق والحفظ الرقمي وتأهيل المتاحف وبناء القدرات وتعزيز خطط الإدارة المستدامة للمواقع الأثرية.

كما أكدت أهمية استمرار التعاون العلمي والبحثي بين السودان والمؤسسات الأكاديمية الألمانية والدولية، معربةً عن أملها في أن تسهم مداولات الفعالية في إطلاق مبادرات وشراكات عملية تدعم جهود حماية واستعادة التراث الثقافي السوداني.

هذا وقد شهدت الفعالية مشاركة نخبة من الخبراء والباحثين السودانيين والألمان لمناقشة التحديات الراهنة التي تواجه التراث السوداني وسبل تعزيز التعاون العلمي والمؤسسي للحفاظ عليه.

شارك إلى جانب السفيرة السكرتير الأول سامي الحاج محمد صالح، مسؤول الملف الثقافي بالسفارة، في اللقاءات والجلسات المصاحبة.

يُذكر أن “يوم السودان” يُنظم سنوياً في برلين بمشاركة واسعة من الأكاديميين والباحثين والمتخصصين في الدراسات السودانية والآثار، ويهدف إلى إبراز الإرث الحضاري والثقافي السوداني وتعزيز التعاون العلمي الدولي في مجالات البحث والحفاظ على التراث، وظلت بعثة السودان ببرلين تشكل حضورا فاعلا في المناسبة بشكل راتب لتعزيز و تقوية آليات التنسيق والتعاون مع الجهات المنظمة دعماً لجهود التعريف بالسودان وتراثه الحضاري وتفعيل الشراكات الأكاديمية والثقافية بين السودان وألمانيا.

سونا